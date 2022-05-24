جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال اجتماع حكومى حول تطوير قطاع النقل، اليوم الثلاثاء: "فى ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسى بالتأكيد مفتوحا، حيث سنوسع ونطور التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة"، مضيفا أن "رغبة عدد من الدول فى الانسحاب من روسيا تُظهر مدى أهمية التنويع"، موجها الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية فى البلاد فى السنوات المقبلة.
وأشار بوتين كذلك إلى ضرورة تنويع مسارات النقل بسبب رغبة بعض الدول فى الانغلاق على روسيا، مطالبا بالتخلص من الإجراءات البيروقراطية فى تنفيذ مشاريع النقل وعدم مخالفة المواعيد النهائية فى تنفيذ المشاريع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: العقوبات الغربية لن تعزل روسيا عن العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.