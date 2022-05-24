تطورات أزمة لبن الأطفال فى أمريكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت الأسواق الأمريكية نقصا حادا فى حليب الأطفال منذ عدة أشهر بسبب مشاكل الإمداد وقلة اليد العاملة، وتفاقم الوضع بعد الكشف عن ألبان فاسدة لإحدى الشركات تحتوى على بكتيريا مميتة تسببت فى وفاة رضيعين.





من جانبه، أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك ادامز، حالة الطوارئ، بسبب النقص فى حليب الأطفال على مستوى البلاد، كما أعلن البيت الأبيض فتح باب الاستيراد من الخارج. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكى جلسات استماع لمناقشة أزمة نقص الحليب غدا الأربعاء، فى إطار جهود الكونجرس لحل المشكلة.

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