خطوة إلى الوراء.. تصريح مفاجئ من الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج فى كلمة له أمام منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بسويسرا: "لن يكون الناتو جزءا من الصراع، ولن نرسل قواتنا إلى منطقة يمكن أن يشاركوا فيها بشكل مباشر فى الحرب. لأن الحلف ينوى تفادى الحرب مع روسيا. نعم لدعم (أوكرانيا)، ولكن من دون مشاركة مباشرة فى الحرب".

وتابع: "نحن ندعم بنشاط شركاءنا ولكن مسؤوليتنا الرئيسة هى ضمان أمن دول الناتو. ولذلك، يجب أن نكون على يقين من أن هذه الحرب القاسية والمثيرة للاشمئزاز لن تؤدى إلى حرب واسعة النطاق فى أوروبا بين الناتو وروسيا"، مشيرا إلى أن دول حلف "الناتو" أنفقت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لتدريب وتجهيز الجيش الأوكرانى منذ عام 2014.

ولفت ستولتنبرج إلى أن الناتو يعتبر أن كل هذه الاستعدادات "دفاعية" تهدف إلى "تجنب الأخطاء فى الحسابات بموسكو".