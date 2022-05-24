جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج فى كلمة له أمام منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بسويسرا: "لن يكون الناتو جزءا من الصراع، ولن نرسل قواتنا إلى منطقة يمكن أن يشاركوا فيها بشكل مباشر فى الحرب. لأن الحلف ينوى تفادى الحرب مع روسيا. نعم لدعم (أوكرانيا)، ولكن من دون مشاركة مباشرة فى الحرب".
وتابع: "نحن ندعم بنشاط شركاءنا ولكن مسؤوليتنا الرئيسة هى ضمان أمن دول الناتو. ولذلك، يجب أن نكون على يقين من أن هذه الحرب القاسية والمثيرة للاشمئزاز لن تؤدى إلى حرب واسعة النطاق فى أوروبا بين الناتو وروسيا"، مشيرا إلى أن دول حلف "الناتو" أنفقت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لتدريب وتجهيز الجيش الأوكرانى منذ عام 2014.
ولفت ستولتنبرج إلى أن الناتو يعتبر أن كل هذه الاستعدادات "دفاعية" تهدف إلى "تجنب الأخطاء فى الحسابات بموسكو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة إلى الوراء.. تصريح مفاجئ من الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.