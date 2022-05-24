مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تهدم مسجدا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان فى الأقصى، إن المستوطنين أقاموا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحات الحرم القدسى الشريف.
وكانت مؤسسات فلسطينية بالقدس أطلقت دعوات، أمس، للاعتكاف فى المسجد الأقصى، بدءًا من يوم الجمعة المقبل ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزى ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى بـ "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذى تم فيه احتلال باقى شرق القدس عام 1967، والذى يُصادف الأحد الموافق 29 من الشهر الجارى.
ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم إلى اقتحام جماعى للأقصى، احتفالا بذكرى احتلال شرق القدس، ورفع الأعلام فى باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات المستوطنين، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى والمكانى كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، بينما تزداد حدة الاقتحامات الاستفزازية فى الأعياد والمناسبات اليهودية.
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