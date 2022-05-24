نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إعرف درجاتك” بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022 لجميع المحافظات “المرحلة الابتدائية والاعدادية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبل الطلاب وأولياء الأمور أخبار سارة مؤخراً مع قُرب ظهور نتائج الطلاب 2022 إذ قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022، ليتمكن الجميع من استخراج نتائج المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية من خلاله بشكل الكتروني، وذلك ضمن ما تقدمه الحكومة المصرية لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، وخاصة بعد فترة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي الزم الجميع على ضرورة الحد من التكدس والازدحام الذي أدى في الأساس إلى كثرة انتشار العدوى، وفي السياق ذاته تشتعل محركات البحث الآن بالبحث عن الرابط المخصص من الوزارة للاستعلام عن النتائج، وذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، ومع اقتراب موعد ظهور نتيجة اتمام الشهادة الابتدائية.

بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022

من الجدير بالذكر أنه منذ اعلان خبر ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي وكذلك الصف الاول والثاني الاعدادي وتلقى بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022، ضغطا شديدا من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في استخراج نتائج الطلاب 2022 للاطمئنان على معدلات هذا العام، وخاصة الصف الرابع الابتدائي الذي شهد جدالا واسعا نظراً لصعوبة المناهج التي اعتمدت بشكل أساسي على تنمية مهارات ومعارف الطلاب، وليس على عملية الحفظ والتلقين كما كان في السابق، فضلاً عن طريقة التقييم التي تمت بتقييم مستوى الطالب وفقا لعدة الوان مختلفة وليست بالدرجات، وقد تمكن الكثيرون بالفعل من استخراج النتائج عبر البوابة بكل سهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الميسرة التي نوضحها لكم في السطور القادمة.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022

تمكن الاف من الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم ثاني 2022، وذلك باتباع ما يلي من الخطوات؛

في البداية يقوم المستعلم بتسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. بعد ذلك يختار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم يقوم بتحديد الفصل الدراسي المستعلم عنه، وكذلك تحديد الفصل الدراسي الثاني.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

وأخيرا يقوم المستعلم بالنقر على زر عرض النتيجة.

الآلاف من طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية يبحثون في الفترة الحالية عن الرابط المُفعل لبوابة نتائج التعليم الاساسي، والذي قد فعلتة وزارة التربية والتعليم مؤخراً ليتمكن الطلاب من خلالها معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022، وبالفعل ظهرت نتائج الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني خلال بوابة النتائج.