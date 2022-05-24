نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك الاستعلام مفعل”.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالة من الترقب من قبل أولياء أمور طلاب 5 ابتدائي بانتظار إعلان الوزارة نتائج خامسة ابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تستعد مديريات التربية والتعليم في المحافظات المصرية لإعلان ظهور النتائج فور انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلبة، حيث قالت مصادر وزارية بأن أعمال التصحيح قد شارفت على الانتهاء ويتم وضع اللمسات الأخيرة لظهور النتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم موقع الوزارة لمعرفة النتائج.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يمكن لأولياء الأمور الإستعلام عن نتيجة خامسة ابتدائي بالإسم ورقم الجلوس للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني، وتجدر الإشارة إلى أن طلاب 5 ابتدائي خاضوا امتحانات الترم الثاني خلال شهر مايو الجاري، حيث جرت الاختبارات وسط إجراءات مشددة حيث حرصت الوزارة على أن يتم العمل في جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين في اللجان لتجنب تفشى وباء كورونا، كما أتاحت الوزارة العديد من الوسائل التعليمية للطلاب مثل بنك المعرفة، و1لك من أجل خوض الامتحانات والحصول على الدرجات النهائية.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

تسائل العديد من أولياء الأمور عن كيفية معرفة النتيجة بعد أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ظهورها، حيث يمكن الاطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ونتعرف معكم في السطور التالية ومن خلال الشرح المفصل الذي نوفره لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها، قم باتباع الشرح التالي خطوة بخطوة، وقد وجب التنويه إلى أنه يجب كتابة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح حتى يتم الاستعلام دون حدوث أية مشاكل.

قم بزيارة رابط نتائج التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم. الآن في المكان المحدد أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب. اختيار المرحلة الدراسية وانقر على الترم الثاني. الآن تحديد العام الدراسي. ثم بعد ذلط الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موقع نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

ستكون نتيجة الصف الخامس الابتدائي متاحة للاستعلام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات المصرية والإدارات التعليمية، حيث يستطيع أولياء أمور الطلبة معرفة النتيجة فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال رصد وتصحيح الدرجات، وقامت الوزارة خلال أعمال التصحيح بمتابعة اللجان الإلكترونية لكي تطمأن على سير عمليات التصحيح.

بعد حالة من الترقب والانتظار من قبل عشرات الآلاف من طلاب الصف الخامس الابتدائي، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، انتهاء عمليات تصحيح ورصد الدرجات حيث تم اعتماد النتائج الخاصة بالطلاب، وقد أصبحت متاحة للاستعلام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها، كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني في كشوفات المدارس.