نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم وطريقة الاستعلام عن الضمان المطور في المقال التالي
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يعد هذا الموضوع من أهم وأكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الآلاف من المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذا منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وهذا لتسجيل كافة البيانات و تأكيد من صحتها، وأكدت على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتغير ولت يحدث نقصان أو توقف، لذلك بدء الجميع بالتساؤل عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لتسجيل البيانات المطلوبة، والشروط التي حددتها الوزارة للحصول على الدعم.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
يعد الضمان الاجتماعي المطور من أكبر البرامج الخيرية التي أطلقها الحكومة السعودية بإقرار ملكي عبر مرسوم من خادم الحرمين، ليكن الهدف منه هو تقديم الدعم لأكثر الأسر احتياجًا و محدودي الدخل، و رابط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور هو:
- في البداية قم بالدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.
- قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب.
- على الفور سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة).
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال الرمز في الخانة المخصص لها.
- ثم قم بالتأكد من صحة البيانات.
- على الفور سيتم ارسال رسالة التحقق في رسالة نصية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- تواجد المتقدم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يشترط أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 550 ريال سعودي، وللأسرة لا يزيد عن 1100 ريال سعودي.
- يشترط ألا يكون لدى المتقدم أصول مالية او أملاك.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة.
طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
- قم بالتوجه إلي رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.
- قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك، والنقر على تحقق.
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