تمديد حظر الطيران إلى مطارات وسط وجنوب روسيا

وذكر بيان للوكالة الروسية "لقد تقرر تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى يوم 31 مايو"، مضيفة "أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا، ستكون مقيدة مؤقتًا".
كان نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات فى جنوب ووسط روسيا بدأ منذ 24 فبراير الماضى، على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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