الأردن ينفى إغلاق مجاله الجوى.. كلام عارٍ من الصحة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "عمون" الأردنية، قال مستو، إن "أجواء المملكة لم تغلق بتاتا، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف".

وأوضح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدنى الأردنية، أن "ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط فى محيط مطار الملكة علياء الدولى لمدة 40 دقيقة، حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدنى".