ألمانيا تقلب الطاولة.. حظر النفط الروسى خلال أيام

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال هابيك فى تصريحات لمحطة "زد دى إف" التلفزيونية العامة، إن "عددًا قليلاً فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات، المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا فى غضون أيام قليلة".
وأضاف هابيك: "الحظر فى متناول اليد"، علمًا بأن أى قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.
وخططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسى فى غضون ستة أشهر، والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022، إلا أن المجر ترفض ذلك القرار فى الوقت الحالى هذه الحزمة السادسة من العقوبات التى اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.
ويخشى رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، من ارتفاع أسعار النفط، خصوصًا أن المجر ليس لها منفذ على البحر، وتعتمد على النفط الذى يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا، لذلك طلبت إعفاء وارداتها التى تمثل جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.
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