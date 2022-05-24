متشددون يقتلون 50 شخصا فى نيجيريا

وتعد مناطق شمال شرق نيجيريا، خصوصا ولاية بورنو، مركزًا للمتشددين من جماعة "بوكو حرام"، منذ 2009، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح ملايين السكان من منازلهم بالمنطقة، إضافة إلى مقتل نحو 350 ألفا فى هجمات وأزمات إنسانية أعقبتها.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد اتهم سكان محليون "بوكو حرام بالمسؤولية عن الهجوم الذى وقع يوم الأحد الماضى، حيث قال مزارع محلى، يدعى هارون توم: "نتألم جميعا لمقتل أهلنا الأبرياء الذين كانوا يعملون فى حقولهم، دفنا 50 شخصًا اليوم فى ران، كانوا ينظفون حقولهم قبل موسم الأمطار فى حين ذهب آخرون للبحث عن حطب".
وأضاف مزارع آخر، يدعى أجيد محمد: "حاصر عدد كبير من بوكو حرام على متن دراجات نارية، مسلحين بأسلحة ومناجل، أهلنا الذين كانوا يعملون فى مزارعهم وأخذوهم كرهائن قبل قتلهم واحدا تلو الآخر"، لافتًا إلى أن عمه ما زال مفقودًا.
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