زيلينسكى: أوكرانيا مستعدة لتبادل الأسرى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، عبر فيديو تفاعلى مع الجمهور فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، مساء أمس الإثنين، إن "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسى للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وأضاف: "من المهم الضغط سياسيًا على أى مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطى وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس". وتابع: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا، نحن مستعدون للتبادل ولو غدًا".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" فى هذه العملية، لكنها معقدة للغاية، قائلاً إن "عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية فى جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة فى منطقة دونباس الشرقية".