“هُــنآا” نتيجة 6 ابتدائي.. توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 عام “رابط مباشر” بالاسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة يتساءل عدد من أولياء الأمور عن آلية توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 لمعرفة تفاصيل الدرجات قبيل اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي وظهور النتيجة والإعلان عنها رسميا، وتجدر الإشارة إلى ان امتحانات الشهادة الابتدائية قد تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة، كما أنهم يبحثون عن الآلية التي يتم بها توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني 2022، في السطور القادمة نوضح المزيد من التفاصيل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022 من الامتحانات للعام الدراسي الجاري في شهر مايو الجاري بالمواد الدراسية المختلفة، سواء المضافة إلى المجموع، أو المواد التي لم يتم إضافتها إلى المجموع.

والمواد الدراسية الأساسية التي تدخل في المجموع، كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم هي همسة مواد دراسية، وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية، والدراسيات الاجتماعية والعلوم والرياضيات.

كما أنها المواد التي لم يتم إضافة درجاتها إلى المجموع النهائي في الصف السادس الابتدائي هي التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، والحاسب الآلي.

هذا وقد قام الطلاب أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية على النحو التالي:

اللغة العربية: 10 أسئلة.

الرياضيات: 7 أسئلة.

اللغة الإنجليزية: 5 أسئلة.

الدراسات الاجتماعية: 4 أسئلة.

العلوم: 4 أسئلة.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 للمواد الدراسية الأساسية، والتي تأتي على النحو التالي:

يتم توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 لمادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة العلوم يتم توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2022 بها 40 درجة.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي لمادة الرياضيات 80 درجة.

في حين يتم توزيع الدرجات بالصف السادس الابتدائي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي لمادة اللغة الإنجليزية تبلغ 40 درجة.

ليكون بهذا المجموعة النهائي بإجمالي المواد الدراسية في الصف السادس الابتدائي 300 درجة.