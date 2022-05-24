تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا 1443 وزارة التعليم توضح حقيقة القرار

تصدر البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا 1443 خلال هذه الفترة ، حيث ازدادت الشائعات بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عبر الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن رصدت وزارة الصحة والسكان في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الفترة القليلة الماضية وتزايد نسب العدوى، وهو ما أثار حالة كبيرة من القلق في نفوس المواطنين خاصة بين أولياء الأمور الذين يخافون على أبناءهم من خطر الاصابة بالعدوى، وخاصةأن المرض اودى بحياة الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل عمليات البحث تشتد عبر العديد من المواقع، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد توجهات وزارة التربية والتعليم السعودية نحو إجراءات تعطيل الدراسة في المدارس، وقد أثار الأمر جدلاً واسعاً بين الجميع ، وفي التقرير التالي سوف نوافيكم بكافة التفاصيل.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا 1443

حسب مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم السعودية ، أوضح حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا 1443، وفقالما أعلنته الوزارة في بيان رسمي لها ، حيث أكدت أن كل ما يجري الآن حول ما يخص موضوع تعليق أو تعطيل الدراسة في المدارس بالمملكة عارية تماما عن الصحة وليس لها أي أساس، وأكد المصدر أن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي قرار بخصوص هذا الشأن ، ومن ناحية أخرى أعلنت الجهات المختصة في الوزارة السعودية أنه جاري استئناف الدراسة بشكل طبيعي لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية ورياض الأطفال ، وتم حسم الجدل الكبير من قبل الوزارة.

الوزارة توضح حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية بسبب كورونا 1443

بعد انتشار الكثير من الشائعات حول موضوع حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا الذي شغل أذهان الألاف من المواطنين في المملكة خاصة بين الآباء والأمهات الذين انقسموا بين مؤيد. ومعارض لمسألة تعطيل الدراسة، حيث يرى البعض أن قرار إلغاء الحضور بين الطلبة هو القرار الصحيح والقرار الأمثل في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد الآن ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا و المتحور الجديد الذي أثبت سرعة انتشاره ، ومنهم من يعارض لتنفيذ هذا القرار لاعتقادهم أن للطلاب الحق في الحصول على نصيبهم من التعليم بالتواجد في المدارس لعدم اقتناعهم بجدوى التعليم عن بعد ، ومن بين مؤيد ومعارض خرجت الوزارة لإنهاء هذا الجدل وتؤكد أنه لم يتم اتخاذ قرار الإيقاف في المملكة.