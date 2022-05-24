«كواد» تطلق مبادرة بحرية لتطويق المحيطين الهندى والهادئ

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماعهم بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، أكد قادة التحالف الرباعى "الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان" أن "الشراكة بين المحيطين الهندى والهادئ للتوعية بالمجال البحرى ستعزز قدرات المراقبة فى جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندى".

وشارك فى الاجتماع كل من: الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالى الجديد أنتونى ألبانيز، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وحسبما أفاد بيان للبيت الأبيض، تسعى الشراكة الرباعية فى المحيطين الهادئ والهندى إلى تتبع "الملاحة فى الخفاء" بشكل أفضل، وهى ممارسة تقوم السفن بموجبها بإيقاف عمل جهاز إرسال مواقعها لتجنب اكتشافها، وغيرها من الأنشطة على المستوى التكتيكى.

وأضاف البيان، أن الشراكة تسعى إلى حماية مصائد الأسماك وتحسين الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث من خلال توسيع نطاق تبادل المعلومات وتسخير البيانات المتاحة تجاريًا، وكثيراً ما تٌتهم الصين بالتسامح مع الصيد غير القانونى فى المياه الإقليمية للدول الأخرى أو حتى تشجيعه.

وجاء إنشاء مجموعة "كواد" فى أعقاب تسونامى المحيط الهندى عام 2004، إلا أن اجتماع اليوم الثلاثاء هو الاجتماع الشخصى الثانى فقط لقادة التحالف.