صراع وحشى وغير مبرر.. بايدن يبحث تخفيف آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - أنه سيبحث اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى "الصراع الوحشى وغير المبرر" فى أوكرانيا، على حد وصفه.

وتابع: "هناك الكثير الذى يمكن لدولنا أن تفعله وستفعله معا، وأنا ملتزم بجعل الشراكة بين الولايات المتحدة والهند من بين أقرب شراكة لدينا على وجه الأرض".

ومن المقرر أن يلتقى بايدن ومودى على هامش قمة رباعية تعقد فى طوكيو، وتضم أيضا رئيس الوزراء اليابانى ونظيره الأسترالى.