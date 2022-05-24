أسلحة أمريكية.. ضربة روسية جديدة فى دونباس

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، "أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 3 مواقع قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الآلى 14 بالقرب من سوليدار (فى دونيتسك)، إضافة إلى 6 مستودعات ذخيرة فى أراضى دونيتسك، بما فيها مستودع كبير يحوى قذائف عيار 155 لمدافع الهاوتزر أمريكية الصنع M-777"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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