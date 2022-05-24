الطقس السيئ يوقف الرحلات الجوية فى مطار السليمانية بـ العراق

جدة - نرمين السيد - أعلن مطار السليمانية الدولى، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاته الجوية مؤقتًا بسبب عودة موجات الغبار، مؤكدا أنه علق رحلاته الجوية مرة أخرى لفترة من الوقت، بسبب عودة موجات الغبار وتأثيرها على انخفاض الرؤية.





وعلى صعيد متصل، تتواصل تعليق الرحلات الجوية فى مطار أربيل الدولى بسبب العاصفة الترابية، وقال مدير إعلام المطار أحمد هوشياو، فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "إدارة المطار قامت بتعليق الرحلات الجوية فى مطار أربيل منذ الساعة 7 صباحا، ولا يمكن تحديد وقت زمنى لاستئناف الرحلات بسبب التقلبات الجوية السريعة". كان مطار بغداد الدولى قد أعلن أمس الإثنين، عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، بعد توقفها بسبب العواصف الترابية التى تأثرت بها البلاد.

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