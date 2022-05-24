تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد الشروط والأوراق المطلوبة

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، هي احد المؤسسات المهمة التي تقدم قروض شخصيه للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وتتميز المؤسسة العامه للتقاعد بالاستقلال المالي والإداري وهى تابعة إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية والمقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية مدينة الرياض، تقدم مؤسسة التقاعد عدد من مساعدات ماليه للمتقاعدين تساعدهم على حياه كريمه بعد بلوغ سن التقاعد، منها قرض شخصي من مؤسسة التقاعد من خلال هذا التمويل يمكن شراء سكن خاص أو عقار، تمويل المتقاعدين يعتبر من اهم التمويلات التي تقدم داخل الأراضي السعودية وعليه إقبال كبير جدا بالمملكة، تمويل مؤسسة التقاعد به عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على تمويل شخصي مؤسسة التقاعد وهذا سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

هناك عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية دائمون البحث عن تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد والتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة، حيث أن هناك بنوك تقدم تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب ولكن تمويل شخصي من المؤسسة العامه للتقاعد به مميزات كبيره منها توفير سكن خاص للمتقاعدين العاملين بالدولة، وأيضا التمويل الشخصي للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد يقدم للمواطنين السعوديين والغير سعوديين وهذه من مميزات مؤسسة التقاعد، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على شروط ومميزات قروض مؤسسة التقاعد.

مميزات المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط تمويل المؤسسة العامه للتقاعد