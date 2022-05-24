نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صدرت حالاً” نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 رسمياً على بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، يبحث في الساعات القليلة المقبلة عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 خاصةً مع اقتراب ظهور النتيجة في عدد من المحافظات، بعد ظهور النتيجة في بعض المحافظات الأخرى، إذ يتمكن الطلاب وأولياء الأمور في الصف الرابع الابتدائي من استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم 2022 أون لاين برقم الجلوس الكترونيا، ومن المقرر أن يتم الإعلام عن النتيجة لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الساعات المقبلة من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إليكم المزيد من التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 خلال السطور القادمة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 هذا العام بالألوان التي تتدرج تباعًا من الأزرق ثم الأخضر ثم الأصفر حتى اللون الأحمر، وتجدر الإشارة إلى أن ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي مدلولها يختلف حسب النقاط على النحو التالي:

اللون الأحمر تتراوح نقاط الطالب بها من نقطة حتى 50 ننقطة، وتعني أن الطالب الحاصل على تلك النقاط يحتاج إلى الكثير من الدعم ولم يتقن المهارات والمعارف بالمادة.

أما اللون الأصفر فهو اللون الذي يدل على أن الطالب يحتاج لبعض الدعم، وتتراوح النقاط بين 50 نقطة وحتى 65 نقطة.

اللون الأخضر: نقاط الطالب به تتراوح بين 65 نقطة و 85 نقطة.

ثم اللون الأزرق فتتراوح النقاط به بين 85 نقطة، و 100 نقطة ومعناه أن الطالب قد فاق كافة التوقعات باكتسابه للمهارات والمعارف المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر موقع نتائج التعليم الأساسي من خلال اتباع التالي من الخطوات:

التوجه مباشرةً إلى رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم اختيار نتيجة مراحل النقل.

ليتم بعدها تحديد الصف الرابع الابتدائي.

ثم ملء البيانات المطلوبة باختيار الفصل الدراسي الثاني وكتابة الرقم القومي.

النقر على الاستعلام لعرض النتيجة.

في الآونة الزمنية الاخيرة صدر بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم يشير الى انتهاء اعمال الكنترول ورصد درجات الطلاب المقيدين بالصف الرابع الابتدائي، كما اشارت الوزارة في بيانها الرسمي الى ان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 مُتاحة الآن بشكل رسمي على بوابة نتائج التعليم الاساسي، ويمكن الآن الحصول عليها عن طريق الاسم ورقم الجلوس.

بشكل رسمي تم تفعيل رابط بوابة النتائج الالكتروني لنتائج التعليم الاساسي على شبكة الانترنت، وايضاً بشكل رسمي تم اتاحة نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي لجميع المحافظات للعام الدراسي الجاري 2022 خلال البوابة، ولهذا اصبح بإمكان جميع طلاب رابعة ابتدائي التوجة الى بوابة النتائج والاستعلام عن النتائج بكل سهولة.