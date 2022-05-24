عاجل- 19 دولة.. الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وبحسب المنظمة العالمية، فأنه يمكن احتواء جدرى القرود، مشيرة إلى أنها تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء. كما أكدت أن اللقاح المضاد لـ جدرى القرود، موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، داعية الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

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