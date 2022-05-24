العالم اليوم - اليورو يرتفع بعد تلميح من المركزي الأوروبي برفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:18 صباحاً - ارتفعت عملة اليورو بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تحرك لرفع معدلات الفائدة من المنطقة السلبية، كما صعدت العملات العالية المخاطر إلى جانب أسواق الأسهم.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد قد قالت في مدونة إن البنك من المرجح أن يرفع معدل فائدة الإيداع في منطقة اليورو من مستويات أقل من الصفر بحلول نهاية سبتمبر وقد يواصل زيادته إذا رأى التضخم يستقر عند 2% .

وبعد تراجعها الأسبوع الماضي، حذت الأسهم الأميركية حذو الأسهم الأوروبية في الارتفاع اليوم.

وجاء صعود اليورو بينما هبط الدولار أمام منافسيه الرئيسيين بعد أن تعرض بالفعل لموجة مبيعات الأسبوع الماضي.

وقفز اليورو في أحدث التداولات 1.13 بالمئة إلى 1.0687 دولار بعد أن صعد بما يصل إلى 3.4 بالمئة من أدنى مستوى له في عدة سنوات البالغ 1.0349 دولار الذي سجله في 13 مايو.

وبعد أن سجل أعلى مستوى في عقدين عند 105.01 في 13 مايو، تراجع مؤشر الدولار في جلسة اليوم ليجري تداوله في أحدث التعاملات منخفضا 0.82 بالمئة عند 102.09 .

وصعد الدولار الأسترالي 0.77 بالمئة إلى 0.7106 دولار أمريكي.

وارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار الأميركي، بعد أن قال عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي السويسري في مقابلة نشرت اليوم إن البنك سيشدد السياسة النقدية إذا ظل التضخم في سويسرا مرتفعا. وجرى تداول الدولار في أحدث التعاملات منخفضا 0.89 بالمئة مقابل الفرنك السويسري بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أواخر أبريل.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.704 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل مايو، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أفضل أسبوع له منذ أواخر 2020 .

وتركز الأسواق أيضا على العوامل الجيوسياسية في آسيا هذا الأسبوع بينما يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة في المنطقة.