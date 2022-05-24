العالم اليوم - شركات اليونان تتحول لشراء الغاز الروسي بالروبل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:18 صباحاً - تحول جميع مستوردي الغاز الروسي في اليونان إلى استخدام عملة الروبل الروسية لسداد فواتير الغاز الروسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر قوله إن جميع الشركات اليونانية التي تشتري الغاز الروسي تحولت إلى استخدام الروبل لتسوية المدفوعات الناتجة عن شراء الغاز من روسيا.

وتطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كان قد قرر في مارس بتطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل إمدادات الغاز إلى الدول "غير الصديقة" إلى الروبل الروسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة غازبروم الروسية بوقف صادرات الغاز إلى فنلندا، لرفض الأخيرة الامتثال لطريقة سداد مدفوعات الطاقة.