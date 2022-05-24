العالم اليوم - إيران.. مقتل طيارين في تحطم مقاتلة

انتم الان تتابعون خبر إيران.. مقتل طيارين في تحطم مقاتلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:18 صباحاً - لقي طياران حتفهما إثر تحطم طائرتها الحربية من طراز إف 7، بالقرب من أنارك على بعد 200 كلم شرقي مدينة أصفهان الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية.

وصرح مسؤول من إقليم اصفهان لوكالة الأنباء الإيرانية بأن "مهمة الطائرة كانت التدرب على إطلاق النار، لكن وقع حادث الساعة 8:30 صباحا".

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز "إف-7".

كذلك، يضم الأسطول طائرات أميركية الصنع من طراز "إف-4" و"وإف-14"، إضافة الى طائرات فرنسية من طراز "ميراج"، تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه.

ويقول الخبراء إن لدى إيران سجلا سيئا في مجال السلامة الجوية مع تكرار وقوع حوادث يتعلق الكثير منها بطائرات اشترتها البلاد قبل عام 1979، وتفتقر إلى قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وعانى أسطول القوات الجوية الإيرانية من سلسلة حوادث خلال الأعوام الماضية، كان أحدثها في فبراير 2022، حين قتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران بتحطم مقاتلة "إف-5" أميركية الصنع في حي سكني بمدينة تبريز (شمال غرب).

وفي ديسمبر 2019، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتحطم مقاتلة "ميغ 29" في الشمال الغربي أيضا، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش العثور على جثة الطيار.

وفي يوليو 2014، تحطمت مقاتلة "إف-4" خلال تدريبات في جنوب البلاد، ما أدى الى مقتل طاقمها المكوّن من عسكريين اثنين، وفق الإعلام الرسمي.