الصحة العالمية تزف بشرى بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال ريتشارد بيبودى، قائد فريق مسببات الأمراض عالية التهديد لدى المنظمة بأوروبا، إن عدة أمور بسيطة تساعد فى السيطرة على تفشى جدرى القرود، أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسى الآمن.

واستبعد بيبودى، تنظيم وإطلاق حملات تطعيم جماعية، ضد الفيروس الذى أثار الذعر حول العالم، مؤكدًا أن انتشاره خارج قارة إفريقيا أمر لا يستدعى القلق.

وكان قد أوضح مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عبد الناصر أبو بكر فى مقابلة مع "قناة العربية"، أمث الاثنين، أن جدرى القرود لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا.

جدري القرود 2022

وأكد أبو بكر أن اللقاح المضاد لـ جدرى القرود، موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، داعيًا الدول ان تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.