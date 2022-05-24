مشروع قانون فى أوكرانيا يسمح للضباط بقتل الجنود الهاربين من الخدمة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير محلية، فإن مشروع القانون الذى طرحته ماريانا بيزوجلايا، النائبة عن حزب "خادم الشعب" بزعامة فلاديمير زيلينسكى، قد ظهر فى قاعدة بيانات البرلمان.

وبحسب التقارير، يقترح القانون إجراء تغييرات على النظام الأساسى للخدمة الداخلية للقوات المسلحة الأوكرانية، لضمان إمكانية وقف عمل قانون الجرائم الجنائية فى فترة الظروف الخاصة.

وتنص نسخة القانون الأصلية على أنه "فى حالة القتال، يجوز للقائد استخدام السلاح أو إصدار أمر لمرؤوسيه باستخدامه، إذا كان من المستحيل إيقاف جريمة جنائية بطريقة أخرى، مع عدم التسبب فى موت الجندى".

بينما يقترح مشروع القانون الجديد، المطروح على البرلمان، استبعاد الجزء الأخير من العبارة من الوثيقة، وهى: "مع عدم التسبب فى وفاة الجندى".