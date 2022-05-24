روسيا: موقف الغرب الديكتاتورى يخدم العلاقات الاقتصادية مع الصين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالتى الأنباء الرسميتين فى روسيا "ريا" و"تاس"، مساء أمس الإثنين، قال لافروف: "ستعتمد موسكو فقط على نفسها وعلى الدول التى أثبتت موثوقيتها"، موضحًا أن المستقبل يكمن فى منطقة أوراسيا، وأن الهند وإيران شريكين مهمين لروسيا إلى جانب الصين.
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى ضرورة تخلى بلاده عن الاعتماد على أى واردات غربية بعد الآن، قائلاً: "روسيا يجب ألا تعتمد بعد الآن على الواردات الغربية".
وتابع لافروف: "موسكو ستنظر بجدية فيما إذا كانت بحاجة إلى استئناف العلاقات مع الغرب إذا عرضت تلك الدول".
وتصاعدت التوترات بين روسيا ودول الغرب فى الآونة الأخيرة، بدأت بعمليات طرد السفراء والدبلوماسيين المتبادل، إلى أن وصلت لفرض عقوبات غربية على موسكو فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التى انطلقت فى 24 فبراير الماضى.
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