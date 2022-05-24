لافروف يتحدث عن علاقات بلاده مع الصين

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، "بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع"، مضيفا أن "هذا الخلاف يمنحنا الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا".

كما أكد أن "العدد الرئيسى من المشاريع مع الصين يتطور ويتم تنفيذها هناك. هذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا فى مجال التقنيات العالية، بما فى ذلك الطاقة النووية، وأيضا فى عدد من المجالات الأخرى".