عاجل- «كواد» تقرر استثمار 50 مليار دولار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال اجتماع للمجموعة الرباعية "كواد" فى طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن ستقف إلى جانب "شركائها المحليين المقربين"، للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.

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