بايدن لـ«كواد»: أوكرانيا قضية عالمية لا إقليمية

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال اجتماع للمجموعة الرباعية "كواد" فى طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن "هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية.. إنها قضية عالمية"، مشددًا على أن واشنطن ستقف إلى جانب "شركائها المحليين المقربين"، للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.
وأضاف بايدن: "هجوم روسيا على أوكرانيا إنما يبرز فحسب من أهمية تلك الأهداف الأساسية للنظام الدولى ووحدة الأراضى والسيادة".
ويلتقى بايدن، اليوم، مع قادة اليابان وأستراليا والهند، فى إطار ما يسمى بمجموعة الرباعية "كواد"، فى طوكيو، وذلك على هامش اليوم الأخير من رحلته الأولى إلى آسيا منذ توليه منصبه.
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