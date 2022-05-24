تصريح جديد من بايدن بشأن قضية تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، إن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجى" لم تتغير، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
يأتى تصريح بايدن بعدما أصر كبار المسؤولين الأمريكيين على أن نهج الولايات المتحدة المتبع منذ عقود حيال تايوان ما زال على حاله، ويشمل ذلك تسليح الجزيرة التى تتمتع بحكم ديمقراطى، لتتمكن من الدفاع عن نفسها.
وبينما رحبت تايوان التى تقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن، ردت الصين بغضب قائلة إن واشنطن "تلعب بالنار".
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