العالم اليوم - روسيا ترد على اتهامات "مجتمع الديمقراطيات" بالتضليل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:21 صباحاً - اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا بنشر معلومات مضللة على شبكة الإنترنت، والتلاعب بالرأي العام حول الحرب في أوكرانيا.

ورفضت واشنطن ولندن بشدة المزاعم الروسية التي تقول إن الغرب يهدف للسيطرة على تدفق جميع المعلومات، وتحديد "ما هو صحيح أو غير صحيح".

وقال السفير جيمس روسكو، نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة استخدام التقنيات الرقمية في الحفاظ على السلام، إن روسيا "شنت هجمات إلكترونية واستخدمت مجموعة مؤسسية من الهاكرز على الإنترنت لنشر معلومات مضللة والتلاعب بالرأي العام حول حربها".

من جهتها قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة الروسية "تواصل إغلاق وتقييد وتقويض الاتصال بالإنترنت، وفرض رقابة على المحتوى، ونشر معلومات إلكترونية مضللة، وترهيب واعتقال الصحفيين لنشرهم الحقيقة بشأن الغزو".

من جانبه، اتهم فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الدول التي تطلق على نفسها اسم (مجتمع الديمقراطيات) بفرض "شمولية إلكترونية" بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل شركة (ميتا) لإغلاق قنوات تلفزيونية روسية، وطرد صحفيين روس، ومنع الوصول إلى مواقع إلكترونية روسية.

واتهم نيبينزيا حكومات ووسائل إعلام غربية مرة أخرى باختلاق قصة قتل الجيش الروسي لمدنيين في بوتشا، القريبة من العاصمة كييف.

وزعم أن المدنيين لقوا حتفهم متأثرين بجروح ناجمة عن قذائف مدفعية أطلقت من عتاد قديم يستخدمه الجيش الأوكراني، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وردا على تصريحات نيبينزيا، وصف روسكو مزاعم روسيا بأنها "استفزاز منظم"، وأشار إلى صور عبر الأقمار الصناعية أثبتت أن جثث المدنيين تركت عدة أسابيع عندما كانت موسكو تسيطر على بوتشا.