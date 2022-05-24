العالم اليوم - خفض إنتاج تويوتا العالمي 100 ألف سيارة في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:21 صباحاً - أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو / حزيران بسبب نقص أشباه الموصلات.

لم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 مليون سيارة حول العالم بحلول مارس /آذار 2023. أفادت الشركة بتعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي. سيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في عشرة مصانع في مايو/ أيار ويونيو /حزيران. قالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو /حزيران إلى أغسطس /آب، مضيفة أن نقص الرقائق وتفشي فيروس كوفيد-19 وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".

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