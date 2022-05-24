البنتاجون: 20 دولة توافق على تقديم مساعدات أمنية جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الاجتماع الافتراضى -الذى ضم وزراء ورؤساء دفاع من 47 دولة- هو ثانى اجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية منذ بدء هجوم روسيا فى أواخر فبراير، وكان قد تم تشكيل مجموعة الاتصال الشهر الماضى عندما التقى مسؤولون فى قاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا؛ لمناقشة كيفية تلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف أوستن، فى تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عقب انتهاء الاجتماع: "تتبرع العديد من الدول بذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ساحلى ودبابات وعربات مدرعة أخرى تمس الحاجة إليها، وتقدم التزامات جديدة أخرى لتدريب القوات الأوكرانية والحفاظ على أنظمتها العسكرية".

وأوضح أوستن أن "من بين الأسلحة التى تم الاتفاق عليها قاذفة هاربون وصواريخ من الدنمارك؛ لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن سواحلها، كما وافقت جمهورية التشيك على إرسال دعم كبير، بما فى ذلك التبرع الأخير بطائرات هليكوبتر هجومية ودبابات وأنظمة صواريخ، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل من إيطاليا واليونان والنرويج وبولندا عن تبرعات جديدة لأنظمة المدفعية والذخيرة".

وأشار أوستن إلى أنه شجع انضمام العديد من الدول إلى المجموعة فى اجتماعها الثانى، بما فى ذلك النمسا والبوسنة والهرسك وكولومبيا وآيرلندا وكوسوفو.

وتابع: "إننى ممتن للغاية لهذه البلدان ولكل البلدان التى حضرت اليوم، ففى الأسابيع الأربعة التى انقضت منذ اجتماع فريق الاتصال فى رامشتاين، كان زخم التبرعات والتسليم رائعًا، وبعد مناقشات اليوم، يسعدنى أن أبلغكم أننا نكثف جهودنا".

وأعلن أوستن عقد اجتماع ثالث لمجموعة الاتصال الأوكرانية بالحضور شخصيًا فى بروكسل عاصمة بلجيكا فى 15 يونيو، فى نفس الوقت تقريبًا الذى يعقد فيه اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) القادم.

وفى سياق منفصل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، أمس، إنه جارٍ وضع خطط لإرسال القوات الأمريكية مرة أخرى إلى أوكرانيا؛ لحراسة السفارة الأمريكية التى أُعيد فتحها مؤخرًا فى كييف "بمستوى منخفض نسبيًا"، وإن الأمر سيتطلب قرارًا رئاسيًا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين يفكرون فى خطط لإرسال قوات خاصة إلى كييف، لحراسة السفارة الأمريكية، واصفةً تلك الخطوة بالجهد الحساس، لأنه يتطلب موازنة سلامة الدبلوماسيين الأمريكيين مع تجنب ما قد تراه روسيا على أنه تصعيد.

وقال ميلى، تعليقًا على ذلك: "فيما يخص بعض التقارير المطروحة فى وسائل الإعلام، فهى تتحدث عن الجهود الجارية لإرسال قوات لحراسة السفارة الأمريكية على مستوى منخفض نسبيًا"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الخطط لم تصل بعد إلى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أو إليه شخصيًا بخصوص هذا الأمر، من أجل صقل مسارات العمل وما هو مطلوب".

وأضاف ميلى أن "أى إعادة إدخال للقوات الأمريكية فى أوكرانيا سيتطلب قرارًا رئاسيًا".

وحول ذلك، علق قائلا: "نحن بعيدون عن أى شيء من هذا القبيل، فما زلنا نطور مسارات عمل، ولم يتم تقديم أى من ذلك بعد إلى وزير الدفاع".