موعد صرف إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام لهذا الشهر 1443

موعد صرف إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام كلمات يكثر حولها البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من مستفيدي الإعانات المالية والتي تقوم بدور كبير في تقديمها وزارة الموارد البشرية حيث خصصت لهم معونات شهرية تصرف في موعد محدد الهدف منها الارتقاء بمعيشه افضل لهم وذلك في أطار سعي الدولة إلى تحقيق هدف المساواة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم يتم ذلك من خلال مجموعة خدمات ومبادرات مختلفة ولكن تضم الفئات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط المحددة لكل خدمة حيث تعد وزارة الموارد البشرية الشاملة لصرف المساعدات المقطوعة والتأهيل الشامل بالإضافة إلى ذلك خدمة الضمان الاجتماعي والعديد من الخدمات الأخري لدى الوزارة حيث بلغ عدد هذه الخدمات نحو 56 خدمة سوف نقدم لكم موعد إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام لعام 1443 واليه التسجيل وطريقة التقديم وشروط الحصول على إعانة تأهيل الشامل.

موعد صرف راتب شهر شوال 1443 مايو 2022

حددت وزاره الموارد موعد صرف راتب إعانة التأهيل الشامل وهو يوم الخميس 26 أبريل 2022 الموافق 25 شوال 1443 ويأتي ذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا يتيح للمستفيدين برنامج التأهيل الشامل أصحاب الهمم ومن يدعمون الأيتام لتلبيه احتياجات ظروف معيشة خاصة في ظل موجه التضخم وارتفاع أسعار السلع وعلى أن يتم الاستعلام من خلال الوزارة إلكترونيا كما هو موضح أدناه.

شروط الحصول على أعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

يشترط ألا يزيد سن المستفيد عن 45 عاما.

يجب تحديد نوع ونسبة الإعاقة و يتم بكشف ومعرفة وزارة الصحة السعودية.

كما يجب أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن سلم الإعانات المالية في برنامج الإعاقات للتأهيل الشامل.

لا يحق الحصول على الإعانة من يستفيد ومستخدمي دار الرعاية الصحية.

كما يجب على الشخص التسجيل في وزارة العمل وتحديد إعاقته.

من الشروط الأساسية للحصول على استحقاق دعم إعانة التأهيل الشامل الإقامة الدائمة في المملكة السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتلقي وأسرته عن 4000 ريال.

غير مسموح لمستفيدي خدمات الإيواء بمركز الوزارة الحصول على إعادة التأهيل الشامل “دور الأيتام”.

ألا تزيد مدة أقامة المستفيد في المرافق الحكومية من سوء الحالة الصحية أو التأهيل أو الاستحقاق على 6 اشهر على نفقة الحكومة خلال عام واحد.

ألا يتلقى المستفيد أي دعم أو اجر أو مساعده من أي هيئة مؤسسة خيرية عاملة في المملكة.

أنواع الملفات التي يمكن ارفقها وهيJPG-JPEG-PDF فقط.

خطوات الاستعلام عن دعم إعانة التأهيل الشامل

تسجيل الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دائره شؤون المعوقين والأيتام. تقوم بإدخال رقم المستفيد. ثم ادخل رقم الهوية الوطنية. يتعين عليك اختيار نوع الدعم سواء كان إعانة عجز أو إعانة عائلية للأيتام. تقوم بإدخال التحقق من الاستخدام البشري. في النهاية الضغط فوق عرض الكلمات.

رقم التأهيل الشامل المجاني الموحد

في حالة عدم القدرة على الحصول على أي معلومة كافية أو أن وجد أي استفسار وكنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بهاتف الوزارة على 0114778888 حيث يمكنك من خلال الاتصال برقم التأهيل الشامل المجاني الموحد الاستفسار عن جميع المعلومات التي توفر السؤال للمستفيدين من برنامج التأهيل الشامل.