نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سند الزواج كم المبلغ وطريقة التسجيل والاستعلام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سند الزواج هو عبارة عن برنامج مساعدات ودعم مالي جديد للشباب والبنات من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ، وهو مقدم بواسطة ولي العهد محمد بن سلمان – أيده الله وأطال عمره – بهدف تقديم بد العون لكل أبناء المملكة الراغبين في إتمام الزواج لكن تحول قدراتهم المادية والعقلية دون ذلك ، وعلى موقع ثقفني فيما يلي سوف يتم تناول أهم المعلومات عن مبلغ سند الزواج وطريق التسجيل والاستعلام بالتفصيل.

سند الزواج كم المبلغ

[عشرون ٢٠ ألف ريال سعودي] حيث أن سند الزواج هو عبارة عن مساعدة مالية غير مستردة يتم منحها من حكومة المملكة تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله إلى الشباب السعودي المقبل على الزواج أو المتزوجين حديثا ولكن لا يوجد لهم أي مصدر دخل وأقصى قيمة يمكن الحصول عليها تبلغ عشرين ألف 20000 ريال سعودي.

التسجيل في سند الزواج

يمكن التسجيل في مبادرة الزّواج سند محمد بن سلمان للمتزوجين والعاطلين عن العمل أو المقبلين على الزواج ؛ من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي رابط برنامَج سَند snad.org.sa.

تسجيل الدخول والنقر على تسجيل سًند.

إدخال جميع المعلومات والبيانات ورفع المستندات مطلوبة.النقر على تسجيل الطلب.

سوف يتسلم الموظف المتخصص طلب التسجيل في مساعدة سنَد الزَّواج ، وسوف يتم البت بالأمر سواء بقبول الطلب أو بالرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك.

سند الزواج استعلام

عند الرغبة في التواصل مع الدعم الفني الخاص ببرنامج سندْ الزواجْ ؛ للحصول على أي معلومات أو استفسارات وإجراء أي استعلام ؛ فهنا يمكن الاستعانة بالتواصل مع حساب خدمة المواطنين الرسمي للبرنامج على موقع التغريدات تويتر ، وهو : @snadprogram

كما يمكن أيضًا التوصل مع رَقْم لهاتف الموحد الخاص بدعم برنامَج سند مساعدة لباب والزواج المقدم من ولي عهد محمد بن سلمان ، وهو: [+920029997]

شروط التسجيل في سند 1444

من أهم الشروط الأساسية التسجيل في مساعدة الزواج من سند الزواج ، ما يلي: