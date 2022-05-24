جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن مصدر أمنى، قوله، إن طائرة مسيرة شنت هجومًا على قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية فى المطار، مشيرًا إلى أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل مطار بغداد، مع دوى صافرات الإنذار.
وعلى جانب آخر، أكد مصدر أمنى آخر لموقع "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما جراء الهجوم، فيما أصيب جنديان، فى هجوم بالقذائف على محافظة ديالى.
وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح فى ديالى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار بالقرب من قاعدة فيكتوريا الأمريكية بـ مطار بغداد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.