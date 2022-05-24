انفجار بالقرب من قاعدة فيكتوريا الأمريكية بـ مطار بغداد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية، عن مصدر أمنى، قوله، إن طائرة مسيرة شنت هجومًا على قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية فى المطار، مشيرًا إلى أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل مطار بغداد، مع دوى صافرات الإنذار.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر أمنى آخر لموقع "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما جراء الهجوم، فيما أصيب جنديان، فى هجوم بالقذائف على محافظة ديالى.

وقال المصدر إن "هجوما بـ 10 قذائف الهاون استهدف قرية الاصلاح فى ديالى".