كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل الفتك بـلا رحمة فى 13 دولة (أرقام)

جدة - نرمين السيد - فى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و689 ألفا و132 إصابة، واستقرت الوفيات عند 60 ألفا و455 حالة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 10 ملايين و710 آلاف و66 إصابة، والوفيات إلى 43 ألفا و76 حالة.

وفى رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتين وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليونين و906 آلاف و285 إصابة، والوفيات إلى 65 ألفا و654 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 979 ألفا و76 إصابة، واستقرت الوفيات عند 11 ألفا و952 حالة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 737 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 8 ملايين و77 ألفا و873 إصابة، ولم تسجل أية حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 22 ألفا و307 حالات وفاة.

وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 2235 إصابة جديدة، فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و422 ألفا و233 إصابة مؤكدة، كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة، فبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و711 حالة وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 آلاف و16 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 8529 وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 31 إصابة جديدة، وتسجيل حالتى وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و953 ألفا و264 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة حتى الآن 29 ألفا و130 وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 9820 إصابة جديدة، و80 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 17 مليونا و257 ألفا و573 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 166 ألفا و32 وفاة.

وفى سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 86 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و22 ألفا و600 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6630 وفاة.

وفى أذربيجان، سجلت وزارة الصحة حالتى إصابة فقط، دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 792 ألفا و714 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9710 وفيات.

وفى صربيا، سجلت وزارة الصحة 296 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليونين و15 ألفا و382 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و68 وفاة.

وفى تشيلى، سجلت وزارة الصحة 4225 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و647 ألفا و361 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 57 ألفا و810 وفيات.