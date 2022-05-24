نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات نافس الوطنية للطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم تم الإعلان عن اختبارات نافس الوطنية، التي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، بحيث يتم تطبيقها قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة، وقد حددت الهيئة مواعيد اختبار نافس، كما كشفت عن الهدف الرئيسي من تنفيذ تلك الاختبارات الوطَنية، حيث تضع الجهتين مصلحة الطالب نصب أعينها، لذلك فقد ركزت على قياس مستوى التحصيل الدراسي، والوصول إلى بيانات تفيد صناع القرار في اتخاذ الأكثر نفعًا للطلاب وللعملية التعليمية ككل، فضلًا عن إمداد أولياء الأمور بالمعلومات التي توضح مستوى المدارس التي يتعلم بها الأبناء.

اختبارات نافس الوطنية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن تطبيق اختبارات نافس الوطنية للطلاب تعد المرة الأولى من نوعها في المملكة، من حيث شمول هذا الكم من الطلاب على مستوى مدارس المملكة؛ حيث أنه من المقرر أن يتم اختيار عينة من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة تقدر بحوالي 500 ألف طالبة وطالبة من حوالي 20 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، يخضعون جميعًا لاختبار نافس في المواعيد التي أقرتها الهيئة، وتركز الاختبارات على ثلاث مجالات فقط، هم الرياضيات والعلوم والقراءة، كما تعقد الهيئة استبيانات للطلاب والمعلمين والمدراء وأولياء الأمور، الأمر الذي يطور من العملية التعليمية، ويعزز عملية التعلم.

مواعيد اختبارات نافس الوطنية

تم الإعلان عن مواعيد تطبيق اختبارات نافس الوطنية على طلاب الصف الثالث والسادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط، كالتالي:

من المقرر أن يبدأ طلاب الثالث والسادس الابتدائي اختبار نافس بدأ من اليوم العاشر وحتى 15 /11 /1443 هـ.

بينما تكون اختبارات طلاب الثالث المتوسط في 6 /11 /1443هـ وحتى اليوم التاسع من نفس الشهر.

تكون مجالات اختبار نافس لطلاب الثالث الابتدائي قاصرة على الرياضيات والقراءة فقط.

يتم تنفيذ اختبار وطني واحد لطلاب الثالث الابتدائي.

تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة. وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة.



وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) May 23, 2022

أهداف اختبارات نافس الوطنية

تركز اختبارات نافس الوطنية للطلاب على ثلاث مجالات أساسية، هم الرياضيات والعلوم والقراءة، بحيث يتم تنفيذ اختبار نافس على عينة مختارة من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، قبل انتهاء الفصل الدراسي الثالث، كما أنه من المقرر أن تكون في نفس الوقت من كل عام دراسي قادم، وتهدف الجهات المشاركة من اختبار نافس إلى تطوير التعليم وتحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس والإدارات التعليمية، وزيادة جاهزية الطلاب لخضوع الاختبارات الدولية.