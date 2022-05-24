طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold للاندرويد 2022 ومميزاته وهيفيد العميل إزاي في استخدامه

طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold للاندرويد 2022 ومميزاته نوضحها لكم حيث تعتبر طريقة تثبيت واتساب الذهبي من الطرق التي يبحث عنها المستخدم، حيث أن الواتساب الذهبي تطبيق متميز، يتواجد به ميزة استعادة الرسائل التي قام بحذفها، مع إمكانية الاحتفاظ بنسخة من نسخ الرسائل التي تتواجد في هاتف الشخص، كما ان الواتساب الذهبي يتميز بمساحته الصغيرة على الهاتف.

طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold للاندرويد 2022 ومميزاته

يتميز تطبيق واتساب الذهبي، في أنه يوفر الكثير من الوقت، والجهد على الشخص، فيقوم بإرسال أكثر من حوالي ألف رسالة في اليوم.

الواتساب الذهبي يتواجد عليه أكثر من حوالي ألف ملصق، فيختار المستخدم الملصق الذي يعجبه، ويستخدمه بشكل مجاني.

التطبيق لا يحتاج إلى إنترنت كثير، كذلك هو يستهلك مساحة صغيرة.

التطبيق يوفر للمستخدم الخصوصية، فيختار عدم الظهور، فلا يعرف أي شخص يقوم بالتواصل معه عن موعد آخر ظهور له على الواتساب.

يمكن المستخدم من أن يقوم بعمل مكالمات دولية، حيث يستطيع المستخدم أن يقوم بعمل مكالمات إلى مصر والكويت من خلاله.

التطبيق يساهم في أن يتمكن المستخدم من رؤية أي حالة يريدها عند أي صديق، ويكون مخفي، فلا يظهر أي اشعار للشخص أن صديقه قد شاهد حالته.

يوفر للمستخدم أن يقوم بعمل فيديوهات، تبلغ مدتها حوالي دقيقة ووضعها في حالة، كما أنه تم إطالة العبارات في الحالة إلى 150 كلمة، فتسهل على الشخص في أن يكتب العبارات التي يريدها وتعبر عن حالته.

هناك حوالي 50 الف خلفية في الواتساب يختار الشخص الخلفية التي تناسبه، وذلك من أجل وضع اللون الذي يناسبه، وتظهر عليه الرسائل والحالات التي يكتبها.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي

يستطيع المستخدم أن يقوم بتثبيت تطبيق واتساب الذهبي، من خلال جوجل بلاي، حيث يتواجد التطبيق عليه، ويتم تثبيته في حوالي خمس دقائق، كذلك التطبيق يستطيع المستخدم أن يقوم بكتابة اسم التطبيق في جوجل، فيختار الصفحة التي يتواجد بها التطبيق، ويضغط على تنزيل، ويتم تنزيل التطبيق، البرنامج يتم تنزيله على أي جهاز، فهو يعمل على اندرويد، وعلى الايفون، من أجل التمكن من استخدام الواتساب الذهبي، يجب أن يقوم الشخص بحذف الواتس العادي، حيث في حالة وجود حساب على الواتس الأخضر، لا يتمكن المستخدم من استخدام الواتساب الذهبي.