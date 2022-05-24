نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل من شركة إمكان الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

اتاحت شركة امكان للتمويل امكانية التمويل لعملائها بتمويلات متنوعة نقدية وفورية وذلك من خلال قرض بقيمة 50 ألف ريال سعودي بدون أي كفيل، او تمويل شخصي مصغر للعملاء يصل إلى 25000 ريال سعودي دون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري مساهمة منها في مساعدة جميع عملاء الشركة داخل المملكة، وسوف نوضح بالمقال شروط الحصول على التمويل ومزاياه وكيفية التقديم، وتعتبر هذه الخدمة وسيلة لمساعدة الأسر وتحقيق لهم مستقبل أفضل، وتمتاز شركة امكان للتمويل بانها دائما ما تقدم حلول تمويلية مختلفة للعملاء حيث يمكنهم الحصول على التمويل الشخصي المصغر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة إمكان للتمويل أو من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية. اهم مزايا الحصول على التمويل الشخصي والتمويل المصغر من شركة إمكان: تمويل امكان بانواعه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

لا يحتاج إلى موافقة الكفيل وبدون وجود ضامن.

إمكانية حصول العميل على المبالغ المالية بدءً من 2000 ريال سعودي حتى المبلغ المالي بحد أقصى 25000 ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

لا يشترط تحويل للراتب الشهري.

ضرورة أن يتوافق تمويل الشركة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية وحلال بنسبة 100%. شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة إمكان: يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الميسر أقل من 20 عاماً ولايزيد عن 60 عاماً.

يكون الدخل الشهري بحد أدنى 7 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك وذلك في حالة عدم تحويل الراتب.

ويشترط أن يكون المستفيد موظف في أحد القطاعات الخاصة أو الحكومية في المملكة .

وكما يشترط ان تقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وكما يشترط على عميل مصرف الراجحي ألا يقل الدخل الشهر عن 2000 ريال سعودي. كيفية التقديم للحصول على التمويل من شركة إمكان: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لموقع شركة إمكان.

او تقوم بتسجيل الدخول عن طريق تحميل تطبيق إمكان على أجهزة المحمول مباشرة.

ثم عليك بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تقديم طلب الحصول على التمويل الميسر.

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من إنها صحيحة

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب بعد إنهاء كافة الإجراءات. عمر شويل - جدة تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل من شركة إمكان الشروط ورابط التقديم - ثقفني

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