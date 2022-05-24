نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن الرسوم المقررة على المرافقين عبر أبشر والفئات المعفاة من الرسوم في المقال التالي

تقدم منصة ابشر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين ونوضح بالمقال كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين والفئات المستثناة من رسوم المرافقين ونوضح بالمقال الرسوم المقررة على المرافقين ونوضح كذلك كيفية حاسبة رسوم المرفقين من خلال منصة مقيم نوضح كل ذلك بالخطوات داخل المقال، حيث قامت وزارة الداخلية بتوضيح طريقة “الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر”، وهذه الخدمة تخص الأشخاص الوافدين إلى المملكة، ويمكن الاستعلام عن هذه الرسوم من المنزل عبر الإنترنت من خلال منصة ابشر، وليس هناك حاجة بأن تقوم بالذهاب إلى الشركة. كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر السعودية: ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالسعودية.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة المقيمين.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انتظر سوف تظهر لك عدة خدمات على الصفحة المعروضة أمامك يجب عليك أن تقوم بالنقرعلى خدمة الاستعلام.

ومنها سوف تظهر لك جميع الأشياء التي يمكنك أن تستعلم عنها. الرسوم المقررة على المرافقين بالمملكة العربية السعودية: ومن المعروف إنه إذا قامت الحكومة بتطبيق الرسوم أول مرة يقوم المرافق السعودي بالدفع حوالى 100 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن هذه الرسوم قد زادت في عام 2018 حتى وصلت إلى 200 ريال سعودي لكل شهر بشكل مستمر.

أما في العام الماضي وهو 2019 تم زيادة الرسوم حتى وصلت إلى 300 ريال سعودي لكل شهر بصفة دائمة. اهم الفئات المعفاة من رسوم المرافقين: يعفى مُواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وكما يعفى عاملي المهن المنزلية الأجانب الوافدين إلى المملكة.

ويعفى السيدات الأرامل وأبنائهن.

ويعفى السيدات غير السعوديات المُقيمات مع أزواجهن السعوديين من أصحاب الهمم.

بالإضافة إلى إعفاء أطفال السيدات السعوديات المتزوجات من الأجانب “غير السعوديين”.

ويتم اعفاء الذكور والإناث لمن هم دون سن الـ18 عام.

واعفاء مواليد المملكة العربية السعودية.

واعفاء جميع الطُلاب والطالبات القادمين بمنح دراسية للدراسة بالمملكة. كيفية حاسبة رسوم المرافقين: ادخل على رابط مِنصة “مُقيم” الإلكترونية.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة “تجديد التصريح” من خلال أبشر.

ثم تثوم بالضغط على أيقونة “احسب”.

انتظرسوف يظهر لك كافة التفاصيل حول تحديد قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين. عمر شويل - جدة كيفية الإستعلام عن الرسوم المقررة على المرافقين عبر أبشر والفئات المعفاة من الرسوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الإستعلام عن الرسوم المقررة على المرافقين عبر أبشر والفئات المعفاة من الرسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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