الدعم المالي من سند محمد بن سلمان للغير قادرين والراغبين في الزواج الشروط وكيفية التقديم

برنامج سند للزواج من أكثر عمليات البحث من قبل السعوديين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، حيث يقدم البرنامج عروض يمكن الاستفادة منها بمجرد الدخول على الرابط الرسمي واتباع خطوات التقديم، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن شروط وآلية الحصول على الدعم المالي للزواج من «سند محمد بن سلمان» في السعودية،وسوف نوضح من خلال المقال شروط واليات الحصول على دعم سند للزواج وكيفية التقديم على دعم سند ثم نوضح اهداف برنامج سند، حيث جاءت هذه المبادرة في إطار تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين والمواطنات غير القادرين على الزواج، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتهدف المبادرة إلى المساعدة في الحياة وتخفيف العبء والنهوض بالمجتمع والتطوير للأفضل وعيش حياة كريمة وتقديم كافة سبل الراحة والسعادة للمواطنين داخل المملكة.

شروط مبادرة سند محمد بن سلمان:

حيث يوجد عدة شروط ليتمكن الفرد من الحصول على دعم سند للأشخاص الراغبين في الزواج وغير قادرين والشروط هي كالتالي:

من أهم الشروط أن يقوم المتقدم باجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن ٦٠%.

كما يشترط على الزوجين أن يكونوا سعودي الجنسية.

أن يكون المهر المتفق عليه بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

يتاروح عمر الشخص المتقدم بدءً من 21 عام ولا يقل عن ذلك حتى 40 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك

يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أقصى 4 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

أن يكون عمر الزوجة المتقدمة بحد ادنى 18 عام فيما فوق حتى 40 عام ولا يتجاوز ذلك.

وكما يشترط أن يكون هذا الزواج هو الأول بالنسبة للرجل.

ويشترط أن لا يكون عقد الزواج قديما ولايتجاوز على تاريخ الزواج سنة.

وكما يشترط أن لا يقل المؤهل التعليمي عن الثانوية العامة.

أهداف مبادرة دعم سند محمد بن سلمان للزواج:

من اهداف مبادرة دعم سند تحقيق ما يسعى إليه البرنامج وهو الهدف الرئيسي وهو مبدأ الاستقرار الأسري.

كما تهدف مبادرة دعم سند الى تشجيع الشباب على الزواج، لا سيما الشباب غير القادرين على تحمل أعباء وتكاليف الزواج.

خطوات التسجيل في سند الأمير محمد بن سليمان: