نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متي ينزل” نكشف لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بعد التعديلات الأخيرة وطريقة التسجيل عبر sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي واحد من أهم المواضيع الأكثر بحثاً من قبل المواطنين بالمملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية لتطبيق المساواة بين جميع أفراد المملكة وذلك عن طريق تحقيق التكافؤ الاجتماعي، ومنها فإنه يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في برنامج دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم يرغبون في معرفة كيفية التقديم حتي يتم قبول طلبهم وكذلك يبحثون عن الشروط اللازم توافرها حتى يتم قبول تسجيلهم، لذلك ندعوكم لمتابعة هذه المقالة معنا والتي نوافيكم فبها بكافة تفاصيل الضمان الاجتماعي السعودي.

موعد وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

قبل الحديث عن الشروط فاننا سوف نتحدث قليلا عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، والذي لم يتم الاعلان حتي الان عن الموعد النهائي، حيث انتشرت اقاويل بأنه سوف يتم نزول الدفعة قبل بداية الشهر الهجري، ولكن لم يتم التأكيد الي الان، اما إذا أردت عزيزي المواطن أن تكون تابع للدعم المقدم من الحكومة السعودية وتكون ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي فإنه واجب علينا أن نخبر حضراتكم بشروط التسجيل، في الضمان الاجتماعي والتي وضعتها الوزارة حتى يتم قبول الشخص المستحق لهذا الدعم.

بالإضافة إلى أن هذه الشروط تعد وسيلة أساسية في قبول الفرد وذلك يأتي بعد تقديم البيانات الصحيحة له ومن ضمن هذه الشروط:

الشرط الأول ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وهناك بعض الفئات يتم استثناؤها من هذا الشرط، وهم الرجل السعودي الذي لديه زجه او مطلقة بالاضافة الي ارملة رجل سعودى، ويحصلون على دعم الضمان في حالة إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة.

اضافة الي أبناء السيدة التى طلقت والأرملة من زوج غير سعودي، ويحصلون على دعم الضمان في حالة إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة.

ضرورة توافر إقامة سارية المفعول. إثبات الزواج بمستند رسمي. الأشخاص ذوي الإعاقة. والأيتام. الأرامل أصحاب الأيتام.

الشرط الثاني

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة.

الشرط الثالث

أن يقل دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للضمان أو الحد الأدنى للمعاش (1100 ريال للعائل، 550 ريال للتابع).

الشرط الرابع

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي تقوم برعايتها المملكة العربية السعودية.

الشرط الخامس

عدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة أي أن يكون صاحب أملاك.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 بالخطوات

وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الخطوات الهامة بشكل سهل والتي جاءت علي النحو التالي:

اولا قم بتسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية.

ومن ثم قم بالنقر علي تسجيل دخول جديد.

بعدها قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بدقة.

بعدها اضغط على موافق على كافة الشروط والأحكام.

سيطلب منك كتابة كلمة المرور ورقم الهوية الخاص بك.

بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات الخاصة بك اضغط على حفظ والتالي.

ثم قم بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليك من حيث الحالة الاجتماعية (أعزب – مطلق – أرمل) وهكذا.

ثم قم بكتابة رقم الحساب البنكي.

وهكذا تكون قد انتهيت عزيزي المواطن من التسجيل بالضمان، ولكن يجب عليك التأكد من البيانات والمعلومات المعطاة، كون وجود أي اختلاف بينها وبين الحقيقة سوف يتم رفض طلب التقديم الخاص بك.