نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على دعم من مؤسسة الوليد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الوليد الخيرية , تعتبر مؤسسة وليد الخيرية من أضخم المؤسسات الخيرية في السعودية وفى الشرق الأوسط أيضا, حيث تتيح مؤسسة الوليد الكثير من الخدمات الخيرية والإنسانية للأشخاص في مختلف أنحاء العالم, حيث بدأ نشاط مؤسسة الوليد الخيرية في 1-1-1980 وذلك للقيام بالعمل الإنساني الغير ربحي, حيث وصل عدد المستفيدين من هذه المؤسسة إلى اكثر من مليار مستفيد في جميع أنحاء العالم, حيث تهدف استراتيجية تقديم مساعدات الأمير الوليد إلى نظرة شاملة تتعدى مجرد تقديم المساعدة المادية والغذائي، حيث يتم العمل علي تحقيق نمو ثقافي وصحي وتعليمي، وقد أتاحت هذه الاستراتيجية فرصة التنوع في مساعدة العديد من الجمعيات الخيرية, وسوف نتعرف فيما يلي على كافة التفاصيل للتسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

أتاحت مؤسسة الوليد الخيرية لجميع الأفراد التسجيل في المؤسسة عن طريق خطوات سهله وبسيطة وهى كالاتي:

تسجيل الدخول في صفحة التسجيل التالية: مؤسسة الوليد الخيرية.

النقر علي تسجيل جديد.

يجب أدخال الاسم رباعي.

أدخال رقم الهوية.

أدخال البريد الإلكتروني.

أدخال رقم الجوال.

أدخال كلمة المرور.

النقر على تفعيل متابعة الحساب على تويتر تلقائيًا.

عند القيام بتفعيل حساب تويتر يصل طلبك إلى الوليد بن طلال مباشرة والى المؤسسة.

سيتم إرسال بريد إلكتروني لك لتفعيل الحساب.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

النقر على تعبئة طلب جديد ثم اختيار مسكن أو سيارة ثم النقر على متابعة.

يجب إدخال تاريخ الميلاد والمدينة التي تقيم بها وإدخال الجنس ثم النقر على حفظ.

إدخال الحالة الاجتماعية الخاصة بك.

النقر على العلامة إذا كان احد أفراد أسرتك من ذوى الاحتياجات الخاصة.

إدخال عدد أفراد الأسرة وإرفاق هوية حديثة لك ثم الضغط على حفظ.

يتم أدخال الحالة الاقتصادية الخاصة بك ثم الضغط على أتمام الطلب.

سوف يظهر لك رقم الطلب فيجب أن يتم حفظة.

شروط الحصول على مسكن أو سيارة من مؤسسة الوليد الخيرية

هناك بعض الشروط إذا كنت من مقدمي طلب الحصول على مسكن وهى:

عدم تأجيرها أو بيعها.

يكون الإقامة بها بغرض سكنى وعدم القيام بأي تعديل بها.

التعهد بدفع كافة رسوم الكهرباء والماء الشهرية والالتزام بصيانة الوحدة السكنية والمحافظة عليها.

ويوجد بعض الشروط إذا كنت من مقدمي طلب الحصول على سيارة وهى: