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حرصت شركة اليسر على توفير قروض للمتقاعدين وأصحاب المعاشات تصل إلى مبالغ كبيرة وفي نفس الوقت الإجراءات الخاصة بصرف هذه القروض سهلة ومرنة للغاية ولا تحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة، فقد نطرح عليكم تفاصيل القرض من حيث المزايا والشروط اللازم تواجدها وكيفية التقديم أون لاين. مزايا تمويل المتقاعدين من شركة اليسر قيمة التمويل يتم صرفها دون الاحتياج إلى كفيل غارم.

أعلى قيمة في تمويل المتقاعدين من شركة اليسر يصل إلى ٣٠٠ ريال سعودي ويمكن الحصول عليه دفعة واحدة .

يتم الحصول على قيمة التمويل من الشركة دون وجود أي رسوم إدارية.

يمكن الحصول على التمويل بسهولة ويسر والسبب في ذلك الإجراءات المرنة التي توفرها الشركة.

في حالة تعرض الشخص إلى الوفاة فإن التمويل قيمة الأقساط تسقط ولا يجب على الورثة أو الأبناء القيام بسداد قيمة باقي الأقساط. طريقة طلب التمويل من شركة اليسر للمتقاعدين تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشركة اليسر. القيام بالضغط على برنامج التمويل الذي يريد المستخدم الحصول عليه. ثم القيام بالنقر على خيار تقديم الطلب الآن . سوف يطلب الموقع من المستخدم بعض البيانات التي يجب كتابتها بشكل صحيح مع عدم ترك أي خانة فارغة هذه البيانات هي (الاسم بالكامل /رقم البطاقة الوطنية سارية المفعول/ العنوان / قطاع العامل وجهة العمل / الراتب/البريد الإلكتروني / رقم جوال نشط). سوف يظهر أمام المستخدم رمز مرئي يجب عليه أن يقوم بإدخاله بشكل صحيح. سوف تظهر قائمة تحتوي على مجموعة من الشروط والأحكام يجب على العميل أن يقوم بمراجعتها ثم يقوم بالضغط على زر الموافقة . سوف يوجد خيار في أسفل القائمة يحتوي على كلمة إرسال الطلب القيام بالنقر عليها. شروط الحصول على تمويل المتقاعدين من شركة اليسر متاح التقديم لأي عمر يشترط أن لا يزيد عن ٧٠ سنة.

يشترط تواجد العميل أثناء الطلب والحصول على التمويل داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن تكون بطاقة الهوية للشخص سارية المفعول وأن يوجد بها العنوان الذي يسكنه بشكل فعلي .

ألا يقل راتب الشخص المتقاعد ١٩٨٥ ريال سعودي في الشهر الواحد .

تقديم خطاب يحتوي على السبب الذي من أجلها يريد الشخص الحصول على هذا التمويل ويكون الخطاب بشكل مفسر. عمر شويل - جدة تمويل المتقاعدين بدون ضمانات يصل الي 300 ألف ريال بشروط مناسبة - ثقفني

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