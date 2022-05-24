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عمر شويل - جدة طرق اضافة تابع في حساب المواطن للاستفادة من الدعم المستحق، قام برنامج حساب المواطن بتوضيح طريقة إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية للاستفادة من الدعم المستحق في رده على تغريده لأحد المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين مشيرًا إنه يمكن إضافة التابعين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

طرق اضافة تابع في حساب المواطن

وأشار حساب المواطن أن طرق إضافة تابع مولود جديد على سبيل المثال في الحساب يمكن القيام بها باتباع 4 خطوات هي كالآتي:-

تفاصيل الطلب

بيانات التابعين

إضافة التابعين

قم بالضغط على إضافة ثم حفظ من خلال رابط حساب المواطن

باتباعك الخطوات سابقة الذكر تكون قد اتممت عملية إضافة تابع في حساب المواطن للاستفادة من الدعم المستحق.

ماهو حساب المواطن؟

حساب المواطن هو برنامج قامت المملكة العربية السعودية بإنشائه بُغية إيصال الدعم لمستحقيه من الرجال والنساء وأرباب البيوت والأسر المتعسرة والأرامل والمطلقات المقيمين على أرض المملكة لتكفل لهم حياة كريمة وتخفف عنهم الأعباء المالية.

طريقة تقديم طلب الدعم في حساب المواطن

يمكنك تقديم طلب الدعم عبر برنامج حساب المواطن باتباع الإرشادات التالية، ومتابعة إجراء خطوات ستظهر لك على شكل نوافذ كمايلي:-

عبئ الطلب وسجل كافة بياناتك وحالتك الاجتماعية والصحية فضلًا عن مستواك التعليمي وتفاصيل قدرتك على العمل من عدمه ثم أنقر التالي

قم بتسجيل بيانات سكنك ومحل الإقامة والعنوان بالتفصيل

قم بإدخال بيانات التابعين لك عددهم

سجل بيانات دخلك الإجمالي الذي تحصل عليه من عملك وكذلك الذي تحصل عليه من خلال عمل التابعين لك

سجل بيانات عقاراتك التي تملكها واكتب رقم حسابك البنكي

بعد التأكد من كافة بياناتك ومعلوماتك المقدمة إضغط موافق على علامة التعهد بصحة المعلومات

إضغط حفظ

في المقال السابق تعرفنا على طرق اضافة تابع في حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع 4 خطوات فقط، ويذكر أن حساب المواطن قد أعلن في الـ19 من مايو الجاري صدور نتائج الأهلية للدورة الـ55، مشيرًا أنه يمكن التحقق من الأهلية عبر البوابة الإلكترونية، وفي وقت سابق كان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 1.8 مليار ريال مخصص (دعم شهر مايو ) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ54 (10.2) مليون مستفيد وتابع.