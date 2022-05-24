كيفية فتح حساب ببنك الراجحي اون لاين وشروط فتح الحساب

كيفية فتح حساب ببنك الراجحي أون لاين فهو من اهم واكبر البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي في الرياض، وقد تأسس عام 1957 وله خبره تزيد عن خمسين عام في مجال التعاملات المصرفية، ومن السهل على العميل ان يقوم بفتح حساب عن طريق موقع بنك الراجحي دون الذهاب إلى البنك، وقد تسهل خدمه العملاء الرد على أي استفسار على مدار اليوم، ويقوم العميل باستلام بطاقه فيزا عن طريق الخدمة الذاتية وعن طريق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملاءه سواء من المواطنين او المقيمين.

كيفية فتح حساب ببنك الراجحي أون لاين

ويمكن القيام بكل سهوله بالمعاملات البنكية التي اصبح اغلبها يتم إنجازه بشكل إلكتروني مبسط وذلك للتسهيل علي الجميع القيام بكافة الخدمات البنكية وهو في منزله او في عمله، حيث يقوم العميل بكل سهوله بدفع قيمه الفواتير الحكومية كالغاز والكهرباء والمياه ويتمكن العميل من التحويلات خارج البلاد للأشخاص او حتي للمؤسسات، كما يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات للعملاء من القروض او التمويلات في مختلف أشكالها، ويتميز إصدار كشف حساب شهري يوضح جميع حركات الحساب باللغتين العربية أو الإنجليزية، إمكانية إجراء المعاملات المصرفية من خلال جميع القنوات الإلكترونية، ويمكن فتح حساب في مصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة وسرعة:

أولي الخطوات الهامة هي الدخول على الصفحة الرسمية لموقع بنك الراجحي بعد ذلك يتم ملئ النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني. تسجيل رقم الجوال الخاص بك بشكل صحيح. تسجيل بياناتك عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر). ثم عند استكمال عملية فتح الحساب ستصلك رسالة نصية بمعلومات الحساب.

شروط فتح الحساب ببنك الراجحي

أما بخصوص شروط فتح الحساب والتي أفادت بها أدارة بنك الراجحي والتي من جانبها أكدت علي انه يجب توافر شروط عند تقدم العميل لفتح الحساب للاستفادة من خدمات البنك المتاحة بعد التقديم إلكترونيا: