رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بقصف أراضيها

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع الرواندية فى بيان إنها طلبت من آلية التحقق المشتركة الموسعة (EJVM) التحقيق فى هجوم على أراضيها. وهى مجموعة من الخبراء العسكريين من المنطقة التى تراقب الحوادث الأمنية وتحقق فيها.
وأضافت الوزارة أن الهجوم استهدف منطقة موسانز فى شمال رواندا، مما أدى إلى "إصابة العديد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات".
وذكر البيان أن "الجرحى يتلقون العلاج فيما يقيم المسؤولون مدى الضرر.. وقد طلبت القوات الرواندية إجراء تحقيق عاجل من قبل وحدة الحوار المشتركة الإقليمية، كما أن سلطات رواندا تتواصل مع نظرائها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن الحادث".
يذكر أن التوترات تصاعدت منذ مارس، عندما هاجمت جماعة إم 23 المتمردة فى الكونغو موقعين للجيش الكونغولى بالقرب من الحدود مع أوغندا ورواندا وتقدمت فى البلدات المجاورة.
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