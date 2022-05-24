إصدار إقامة عمالة منشأتك عبر منصة أبشر بالخطوات ومعرفة شروط ورسوم الخدمة

إصدار إقامة عمالة منشأتك عبر منصة أبشر بالخطوات، تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم المنصة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني منها خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بجميع أشكالها عبر المنصة، وذلك للتيسير علي المواطنين والمقيمين في السعودية وتخفيف الإجراءات عليهم، وأعلنت منصة ابشر عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من ضمنها خدمه إصدار إقامات للعمالة في المنشئة وكذلك للعمالة المنزلية، كما تمكن المنصة جميع الأفراد من إصدار إقامة لكل من عمالة المنشأة أو العمالة المنزلية وذلك بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. بالإضافة إلي ذلك أعلنت أيضا منصة أبشر عن شروط إتمام إصدار إقامة عمالة المنشآت من خلال المنصة كما أعلنت عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهى كالتالي.



إصدار إقامة عمالة منشأتك بالخطوات عبر منصة أبشر



خطوات التقديم لإصدار إقامة العمالة بالمنشأة كالتالي:

تسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية باستخدام أسم المستخدم ورقم بطاقة الهوية. يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المحمول المسجل في منصة أبشر. الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات المكفولين. اختيار إصدار الإقامة من قائمة خدمات المكفولين. الضغط علي كلمة التالي،وذلك بعد قراءة تعليمات الخدمة جيداً. قم باختيار المكفول المراد إصدار إقامة له. وأخيراً، قم بالضغط علي إصدار.

يجب أن يكون لديك عنوان واصل مسجل من خلال الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، حيث أنه سيتم تسليم الإقامة من خلال خدمة توصيل الوثائق عبر البريد السعودي إلى عنوان واصل.

شروط خدمة إصدار إقامة لعمالة منشأتك من خلال منصة أبشر

سداد أي مخالفات تأخير، إن وجدت.

سداد رسوم إصدار الإقامة.

تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على العامل، إن وجدت.

اجتياز الفحوصات الطبية للعامل، وذلك من خلال المراكز الطبية المعتمدة.

يجب أن يكون الفرد المراد إصدار الإقامة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

سريان جواز سفر العامل المراد إصدار الإقامة له.

تسجيل صورة العامل المراد إصدار الإقامة له عبر منصة أبشر.

وضع وتسجيل بصمة العامل المراد إصدار الإقامة له علي منصة أبشر.

يجب ألا يكون العامل مسجلاً كمتغيب عن العمل.

رسوم خدمة إصدار الإقامات للعمالة في المنشئة عبر منصة أبشر

أعلنت منصة أبشر عن رسوم خدمة إصدار إقامات العمالة في المنشآت من خلال المنصة وهي 600 ريال سعودي.

طريقة الدفع تكون عبر منصة سداد، والفئة المستهدفة هي المواطن والمقيم.